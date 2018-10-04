Генпрокуратура Узбекистана ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с правоохранительными органами Великобритании по вопросу возвращения активов, связанных с обвиняемой в коррупции старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на заявление главы пресс-службы ведомства Сурайё Рахмоновой.

В среду управление по борьбе с мошенничеством Великобритании сообщило, что намерено конфисковать несколько объектов недвижимости, связанных с Гульнарой Каримовой. Судебный иск, в частности, касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает управление, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Каримовой.

«В данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», - сказала Рахмонова. Детали переговоров не раскрываются.

По сведениям прокуратуры Узбекистана, в августе 2015 года Гульнару Каримову суд приговорил к пяти годам «ограничения свободы» по обвинению в вымогательстве, хищениях и уклонении от уплаты налогов.

Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 миллиарда, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков. Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере 777,8 миллиона долларов.

Общая сумма ущерба, причиненного государству и гражданам, по двум уголовным делам против Каримовой составляет 1,27 триллиона сумов, 1,6 миллиарда долларов и 26,1 миллиона евро.