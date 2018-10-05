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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Узбекистан обсуждают введение общей туристической визы

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Узбекистан продолжают обсуждение по вопросу введения визы, предполагающей свободное перемещение иностранных туристов из одной страны в другую, сообщил казахстанский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на должностных лиц двух стран.

Виза предполагает свободное перемещение из страны в страну для туристов.

В комитете индустрии и спорта Министерства культуры и спорта Казахстана подтвердили, что стороны обсуждают проект визы «Шелковый путь».

Телеканал приводит слова заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова: «Обе стороны очень активно работают над этим. К этому проекту проявляет интерес и ряд других стран, расположенных на «Шелковом пути». Мы надеемся, что в дальнейшем они тоже смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои информационные системы в соответствие с требованиями, которые позволяют обеспечить взаимно-информационный обмен между нашими пограничниками, между нашими службами безопасности».

По словам председателя казахстанского комитета индустрии и туризма Майнюры Мурзамадиевой итоги обсуждения могут стать известны в ближайшие несколько месяцев.

В Ташкенте в эти дни проходит международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути», среди тем которой — выездной и внутренний туризм.

В июне этого года председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева, говоря о необходимости увеличить приток туристов из дальнего зарубежья, предложила создать общую визу. В августе казахстанские сообщалось, что Астана и Ташкент начали переговоры по созданию визы Silk viza.

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