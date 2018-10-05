В Узбекистане уровень безработицы за первое полугодие составил 9,3%

CA-NEWS (UZ) - По новой методике расчета уровень безработицы в Узбекистане в январе-июне составил 9,3%, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

С нынешнего года Минтруда проводит по новой методике разработку баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения, исследование домохозяйств по вопросам занятости, а также определение численности населения, нуждающегося в трудоустройстве в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 22 декабря 2017 года.

В июле-августе Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда при Минтруда выполнил социологическое исследование в 62 городах и районах республики.

Охвачено 310 органов самоуправления граждан, 3100 домохозяйств и 16425 граждан. Полный текст и методика исследования опубликованы на сайте министерства.

По итогам проведенного исследования уровень безработицы составил 9,3% к экономически активному населению, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале года (9,7%).

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Ферганской (10%), Андижанской (9,9%) и Сурхандарьинской (9,9%) областях, наиболее низкий — в Ташкенте (7,8%).

Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,9%, уровень безработицы среди женщин — 13,4%.

Количество трудовых ресурсов страны составило 18,8 миллиона человек — прирост на 0,1% к показателю первого квартала.

Количество экономически активного населения достигло 14,6 миллиона человек (снижение на 0,4%), а экономически неактивного населения — 4,2 миллиона человек (прирост на 1,9%).

Число занятых в отраслях экономики достигло 13,2 миллиона человек (прирост на 0,2%).

Количество занятых в официальном секторе экономики составило 5,3 миллиона человек (снижение на 0,6%), при этом отмечается рост показателей лиц, занятых в дехканских хозяйствах — на 69,4%, предпринимателей без образования юридического лица — на 13,8% одновременно со снижением показателей занятых в юридических лицах в отраслях экономики на 1,7%.

Совершенствование методологии исследования домохозяйств позволило определить более достоверные показатели занятых в неформальном секторе — 7,9 миллиона человек (59,8% от общего количества занятых). Из них занятых на временных разовых и сезонных работах — 1,6 миллиона человек, а также лиц, выехавших на работу за пределы республики, — 2,6 миллиона человек.

В январе-июне в органы по труду обратилось за трудоустройством 345,1 тысячи человек. Из них трудоустроено — 119,8 тысячи лиц, привлечено к общественным работам — 213,6 тысячи, направлено на профессиональное переобучение — 8553, назначено пособие по безработице 6065 лицам.

Минтруда намерено продолжить регулярные исследования рынка труда для всестороннего анализа, качественной и объективной оценки количества и качества трудовых ресурсов, а также повышения эффективности мер по обеспечению занятости и трудоустройства населения.