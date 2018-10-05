Bloomberg рассказал о микрочипах, используемых для шпионажа на материнских платах из Китая. Amazon и Apple опровергают информацию

CA-NEWS (CA) - В некоторых материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для крупных государственных и коммерческих структур в США, обнаруживались микрочипы, используемые для шпионажа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 17 неназванных источников в разведке и в компаниях.

По их данным, китайская разведка поместила чипы в оборудование, которое используют примерно 30 корпораций и многие государственные ведомства США. В результате Пекин мог получить доступ к их внутренним сетям, отмечает издание.

Согласно статье Bloomberg, вредоносные чипы были встроены подразделением Народно-освободительной армии Китая, которое внедрилось в цепь поставок компании Supermicro. Целью операции, как предполагается, было получение доступа к коммерческое тайне и правительственным компьютерным сетям. Чипы размещались близ контроллера, что позволяло получить удаленный доступ к памяти компьютера.

Эта компания активно работает с поставщиками из КНР. К 2015 году, когда следы шпионажа были обнаружены, у компании было более чем 900 клиентов в 100 странах.

Еще до выявления скрытых чипов американская разведка обладала информацией о том, что спецслужбы КНР намерены использовать подобный метод для шпионажа, утверждают источники. В 2015 году структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple.

Официально все три компании — Super Micro Computer, Amazon и Apple — опровергли сообщения об обнаружении чипов.

Amazon в заявлении, опубликованном Bloomberg, сообщила: «Мы не обнаружили никаких следов, доказывавших бы наличие вредоносных чипов или модификаций оборудования».

Apple в комментариях для Bloomberg опровергла «практически все аспекты» статьи: «Apple никогда не обнаруживала вредоносные чипы, «манипуляции с оборудованием» или уязвимости, намеренно размещенные на каком бы то ни было сервере».

Компания отрицает и наличие каких-либо контактов с «ФБР или любым другим агентством по поводу подобного инцидента». «Нам не известно о каком-либо расследовании ФБР [по поводу подобного инцидента]», - говорится в заявлении.

Прокомментировали публикацию и в МИД КНР. Там заверили, что Китай является решительным защитником кибербезопасности и выступает за то, чтобы работать вместе с международным сообществом над решением проблем в этой сфере.