В Иркутске стартовала российско-монгольская конференция

CA-NEWS (MNG) - XII Российско-монгольская международная конференция «Солнечно-земные связи и геодинамика Байкало-Монгольского региона: результаты многолетних исследований и научно-образовательная политика» приурочена к 100-летию Иркутского государственного университета. В конференции участвуют более 240 учёных из России и зарубежных стран, сообщает Наука в Сибири.

Временно исполняющий обязанности (врио) директора Института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб рассказал о научном сотрудничестве Иркутска и Монголии по наукам о Земле, которое началось после Гоби-Алтайского землетрясения. После 1957 года на постоянной основе начала работу советско-монгольская сейсмологическая экспедиция.

«Не только Россия готовит кадры для Монголии, но и Монголия для России. Выпускники ИГУ и сотрудники ИЗК СО РАН работают на территории Монголии и получают бесценный опыт. Такие связи остаются на всю жизнь и, благодаря им, удается в самые трудные времена сохранять научное взаимодействие», — уверен Дмитрий Гладкочуб.

Директор Института астрономии и геофизики Монгольской академии наук Содномсамбуу Дэмбэрэл отметил, что в этот раз среди представителей монгольской делегации много молодых учёных.