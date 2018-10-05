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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Иркутске стартовала российско-монгольская конференция

CA-NEWS (MNG) - XII Российско-монгольская международная конференция «Солнечно-земные связи и геодинамика Байкало-Монгольского региона: результаты многолетних исследований и научно-образовательная политика» приурочена к 100-летию Иркутского государственного университета. В конференции участвуют более 240 учёных из России и зарубежных стран, сообщает Наука в Сибири.

Временно исполняющий обязанности (врио) директора Института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб рассказал о научном сотрудничестве Иркутска и Монголии по наукам о Земле, которое началось после Гоби-Алтайского землетрясения. После 1957 года на постоянной основе начала работу советско-монгольская сейсмологическая экспедиция.
«Не только Россия готовит кадры для Монголии, но и Монголия для России. Выпускники ИГУ и сотрудники ИЗК СО РАН работают на территории Монголии и получают бесценный опыт. Такие связи остаются на всю жизнь и, благодаря им, удается в самые трудные времена сохранять научное взаимодействие», — уверен Дмитрий Гладкочуб.
Директор Института астрономии и геофизики Монгольской академии наук Содномсамбуу Дэмбэрэл отметил, что в этот раз среди представителей монгольской делегации много молодых учёных.
Отдельная тема конференции — научно-образовательная политика академических и вузовских учреждений Байкало-Монгольского региона, направленная на повышение уровня подготовки на всех ступенях высшего образования и эффективности научных разработок.
В этот раз конференция разделена на семь секций: «110 лет тунгусскому феномену: фантазии и реальность», «Опасные экзогенные процессы», «Солнечно-земные связи и современная геодинамика», «Геофизические поля и сейсмичность», «Космическая погода и климат», «Современные движения, деформации и напряженное состояние земной коры» и «Геофизические поля и сейсмичность».
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