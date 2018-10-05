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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые в штаб-квартире Всемирного банка прошла выставка культурного наследия Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 4 октября, впервые в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне состоялось открытие выставки, рассказывающей о богатом культурном наследии и искусствах Узбекистана, сообщает информационная служба Всемирного банка.

Данное мероприятие было организовано посольством Узбекистана по случаю 27 годовщины независимости страны.

«Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов открыл выставку и приветствовал многочисленных гостей, включая официальных лиц и сотрудников Группы Всемирного банка, официальных лиц правительства США, журналистов и представителей американской общественности», - говорится в сообщении Всемирного банка.

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