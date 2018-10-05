Впервые в штаб-квартире Всемирного банка прошла выставка культурного наследия Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 9:38, 05 октября 2018
- Просмотров: 214
CA-NEWS (UZ) - 4 октября, впервые в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне состоялось открытие выставки, рассказывающей о богатом культурном наследии и искусствах Узбекистана, сообщает информационная служба Всемирного банка.
Данное мероприятие было организовано посольством Узбекистана по случаю 27 годовщины независимости страны.
«Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов открыл выставку и приветствовал многочисленных гостей, включая официальных лиц и сотрудников Группы Всемирного банка, официальных лиц правительства США, журналистов и представителей американской общественности», - говорится в сообщении Всемирного банка.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком