Впервые в штаб-квартире Всемирного банка прошла выставка культурного наследия Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 4 октября, впервые в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне состоялось открытие выставки, рассказывающей о богатом культурном наследии и искусствах Узбекистана, сообщает информационная служба Всемирного банка.

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Данное мероприятие было организовано посольством Узбекистана по случаю 27 годовщины независимости страны.

«Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов открыл выставку и приветствовал многочисленных гостей, включая официальных лиц и сотрудников Группы Всемирного банка, официальных лиц правительства США, журналистов и представителей американской общественности», - говорится в сообщении Всемирного банка.