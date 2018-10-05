Пресс-секретарь президента Узбекистана объяснил причину своего ухода

- Узбекистан, политика
- 9:45, 05 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - 4 октября из неофициальных источников стало известно, что Комил Алламжонов покинул должность пресс-секретаря президента Узбекистана. На этом месте он проработал 10 месяцев, сообщает nuz.uz.
5 октября информационное агентство "Турон 24", имеющее отношение к Алламжонову назвало причину его ухода. По данным издания, Комил Алламжонов написал заявление по собственному желанию.
"Комил Алламжонов обратился с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с ухудшением состояния здоровья за период пребывания на государственной службе", - говорится в сообщении.
Напомним, 34-летний Комил Алламжонов был назначен на пост пресс-секретаря 1 декабря 2017 года. В конце августа текущего года пресс-секретарь параллельно стал заместителем руководителя Администрации Президента.