В Нью-Йорке презентовали инвестиционные возможности Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Инвестиционная конференция на тему «Казахстан в меняющейся Евразии» стартовала в Нью-Йорке. Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым презентовала инвестиционные возможности страны.

Как сообщается на сайте главы правительства РК, участниками мероприятия стали более 250 представителей крупных международных корпораций, среди которых такие компании, как Backer & McKenzie, Сhevron, GE Transportation Digital, RocketSpace Capital и другие.

По словам А.Жумагалиева, Соединенные Штаты Америки всегда были стратегически важным партнером для Казахстана. За 26 лет Америка и Казахстан достигли беспрецедентного уровня взаимного доверия, приверженности и партнерства.

«Я здесь сегодня с очень важной миссией – обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших стран в Белом доме. Теперь настало время опираться на позитивные тенденции, складывающиеся в настоящее время для обеих стран, и продвигаться к проектам в области инноваций и знаний. В течение последних нескольких лет Казахстан завершил широкомасштабную программу реформ, что позволило улучшить деловой и инвестиционный климат, а также интегрировать нашу страну в региональную и глобальную торговлю», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что Казахстан видит перспективы в таких несырьевых секторах экономики как информационные технологии, добыча и металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, а также пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. В целях перехода к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях, в Казахстане активно внедряется программа цифровизации.

«Мы создаем Международный технопарк ИТ-стартапов (Astana Hub). Это уникальная площадка для ИТ-компаний, инвесторов и других лиц для продвижения цифрового развития. Официальная презентация запланирована на 5 ноября этого года. Я хотел бы пригласить вас всех на это важное событие. Призываю наших американских партнеров извлечь максимальную пользу из наших амбициозных планов. Мы приветствуем всех, кто готов использовать различные инвестиционные преференции и другие меры государственной поддержки. И, конечно же, инвестировать в Казахстан», - сказал А.Жумагалиев.

По итогам форума планируется заключение ряда договоренностей.