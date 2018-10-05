РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская модель заняла 3 место на международном конкурсе красоты в Филипиннах

CA-NEWS (CA) - В Филипиннах 4 октября в 9 часов вечера по местному времени завершился международный конкурс «Miss Asia Pacific International 2018» (Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион), на котором мисс Н.Мишээлт представила Монголию и заняла третье место, сообщает Montsame.

В этом году мисс Филиппины Шариф Арееф выиграла корону «Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион». Тогда первое место досталось бразильянке Габриэле Палма и второе место заняла костариканка Джессика Мелания Гонсалес.

Напомним, что Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион - конкурс красоты со штаб-квартирой в Маниле, Филиппины и проходят в различных местах в Азии и Океании с 1968 года. Это старейший подобный конкурс в Азии.

print
  • В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов и кальянов в общественных местах
  • Бурятия и Монголия готовят новые совместные культурные проекты
  • В Узбекистане тарифы на электроэнергию и газ, возможно, повысятся на 10%
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×