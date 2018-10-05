Монгольская модель заняла 3 место на международном конкурсе красоты в Филипиннах

CA-NEWS (CA) - В Филипиннах 4 октября в 9 часов вечера по местному времени завершился международный конкурс «Miss Asia Pacific International 2018» (Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион), на котором мисс Н.Мишээлт представила Монголию и заняла третье место, сообщает Montsame.

В этом году мисс Филиппины Шариф Арееф выиграла корону «Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион». Тогда первое место досталось бразильянке Габриэле Палма и второе место заняла костариканка Джессика Мелания Гонсалес.

Напомним, что Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион - конкурс красоты со штаб-квартирой в Маниле, Филиппины и проходят в различных местах в Азии и Океании с 1968 года. Это старейший подобный конкурс в Азии.