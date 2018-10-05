Американская поп-группа Backstreet boys планирует выступить в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Известная американская группа Backstreet Boys планирует приехать в Монголию с выступлением полным составом. Такую новость подтвердили в Crocus event hall, сообщает Монголия Сейчас.



“В своё время мы поставим в известность монгольских зрителей через нашу страничку в Facebook. Если выступление подтвердится, то большая вероятность того, что оно состоится в ноябре”, — сообщили в Crocus event hall.

Американская поп-группа, которая была образована 20 апреля 1993 года в городе Орландо. Backstreet Boys являются первой из групп после Sade, первые 9 альбомов которых стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США. Начиная с одноименного дебютного альбома 1996 года, группа продала около 130 миллионов экземпляров своих записей.