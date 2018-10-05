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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк готов финансировать развитие сельхозотрасли Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В правительстве Казахстана состоялся круглый стол с участием группы Всемирного банка, в ходе которого были обсуждены перспективы развития отраслей мясного скотоводства и овцеводства.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постоянный представитель Всемирного банка в республике Ато Браун представил итоговый диагностический обзор частного сектора в Казахстане, проведенный ВБ в 2017 году.

Он отметил важность развития традиционных отраслей животноводства - мясного скотоводства и овцеводства - поскольку есть большие рынки потребления мяса в России и Китае, свободные пастбищные ресурсы и человеческий потенциал.

Эксперты Всемирного банка поделились опытом по созданию системы прослеживаемости животноводческой продукции для развития мясного сектора и повышения экспортного потенциала. В частности, при поддержке Всемирного банка такие системы были выстроены в Уругвае и Бразилии.

Также в работе круглого стола принял участие ведущий консультант по сельскому хозяйству Всемирного банка, бывший министр сельского хозяйства Уругвая — Табаре Агуэрра. В своем выступлении он рассказал об опыте Уругвая по развитию сектора мясного скотоводства и выходу на экспортные рынки. В настоящее время Уругвай занимает до 10% мирового рынка экспорта говядины. Он отметил важность развития небольших семейных ферм для выстраивания цепочки производства говядины.

По итогам круглого стола представители ВБ выразили готовность в финансировании мер по развитию сельскохозяйственной отрасли Казахстана.

В рамках меморандума о поддержке были достигнуты договоренности о реализации совместных мер, направленных на продвижение казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынки Китая.

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