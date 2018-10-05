Хуже, чем русские: Вице-президент США рассказал о попытках Китая подорвать поддержку Трампа

CA-NEWS (CA) - Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американскую политику и злонамеренных попытках подорвать авторитет президента Дональда Трампа накануне выборов в конгресс, которые состоятся в будущем месяце. Об этом, как сообщает Reuters, Пенс заявил во время выступления в Институте Хадсона.

По утверждению Пенса, Китай проводит кампанию против Республиканской партии с целью повлиять на выборы 6 ноября в ответ на торговую политику Трампа. «Китай вмешивается в американскую демократию, — заявил Пенс. — Масштабная и скоординированная кампания по подрыву поддержки президента, нашей повестки и самых заветных идеалов».

По его словам, Пекин активизировал «скрытые политические силы и пропагандистские издания, для того чтобы изменить восприятие китайской политики у американцев». Он также обвинил Китай в том, что он специально вводил ответные меры на торговые пошлины таким образом, чтобы они сказались на штатах, где поддерживают Трампа.

«Как мне сказал один из высокопоставленных представителей американской разведки, то, что делают русские, не идет ни в какое сравнение с тем, чем занимаются китайцы по всей стране», - сказал Пенс.

По мнению вице-президента, китайские власти таким образом мстят Трампу за его торговую политику в отношении Китая.

Помимо прочего, он заявил, что китайские спецслужбы задумали крупномасштабную кражу американских технологий, включая военные чертежи, и предупредил, что Вашингтон примет ответные меры.

Пенс также призвал компанию Google прекратить разработку приложения Dragonfly, которое облегчает отслеживание запросов в интернете и тем самым может способствовать усилению цензуры китайской компартии.

В четверг, 4 октября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в некоторых материнских платах, которые производились в Китае и предназначались для крупных американских компаний, были найдены микрочипы, использовавшиеся для шпионажа. Такие чипы находили, в частности, в компаниях Apple и Amazon.

Amazon и Apple в ответ заявили, что утверждения беспочвенны. Super Micro Computer сказала, что ей ничего не известно о таком расследовании и что ни один из ее клиентов не отказался пользоваться ее продукцией из опасений китайских хакерских атак.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Майк Пенс предъявил Китаю «необоснованные обвинения» и оклеветал страну, говоря о попытках Пекина подорвать поддержку президента Дональда Трампа в США.

По ее словам, Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, в том числе и США, в Пекине не заинтересованы в этом. В МИД КНР призвали Вашингтон прекратить «наносить ущерб китайско-американским отношениям», добавив, что политика Пекина в отношении Вашингтона «последовательна и ясна».