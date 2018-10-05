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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Туркменистана за вклад в развитие СМИ вручены сертификат ABU, награда и памятный знак

CA-NEWS (TM) - Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вручили сертификат Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, награду и памятный знак за выдающийся вклад в развитие средств массовой информации в регионе, сообщает в четверг, 4 октября пресс-служба главы государства.

Как подчеркнул генеральный секретарь ABU Джавад Моттаги, для него – большая честь вручить Бердымухамедову сертификат Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза.

Поблагодарив президент отметил, что это является очередным свидетельством международного признания усилий страны в области телерадиовещания. «Эти награды – символ доверия к туркменскому государству и признания достигнутых им успехов. В настоящее время уделяется огромное внимание развитию данной сферы. Последовательно обновляется материально-техническая база отрасли, реализуются специальные программы по повышению квалификации специалистов», - сказал Бердымухамедов.

Туркменистан, продолжил он, стал местом проведения международных конференций и различных семинаров, которые способствуют взаимному обмену опытом, служат платформой для анализа идей в плане совместных творческих проектов.

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