10 педагогов и воспитателей Астаны получили ключи от квартир

CA-NEWS (KZ) - В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялся праздник, посвященный Дню учителя.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, на мероприятии чествовали столичных учителей и воспитателей городских учреждений образования.

Заместитель акима города Ермек Аманшаев вручил ключи от квартир 10 представителям среднего и дошкольного образования. Среди них воспитатель детского сада №1 «Байтерек» Набира Абдрахманова, воспитатель детского сада №45 «Кулпынай» Айгуль Ахмедьярова, администратор сада №54 «Нур-Ай» Шуга Ахметова, заведующая детским садом №74 «Даурен» Гаухар Мейрманова, учитель казахского языка и литературы средней школы №13 ГУлназия Тусекова, учитель информатики средней школы № 29 Еркин Хамитов, учитель биологии средней школы №49 Бахытгуль Лекерова, учитель математики средней школы №68 Жадыра Дайрабай, преподаватель специальных дисциплин Колледжа энергетики и связи Астаны Айжан Раисова и заведующая кабинетом психолого-педагогической коррекции №2 Гульнара Абельдинова.

Также от Министерства образования РК учителя получили 11 нагрудных знаков, 5 из которых – медали Ыбрая Алтынсарина.

После торжественной части гостей вечера порадовала праздничная программа.