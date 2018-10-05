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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк запустит проект по развитию и благоустройству трех городов в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Всемирный банк планирует реализовать проект по интегрированному развитию средних городов Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

Данная инициатива призвана повысить инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана, а также улучшить качество жизни населения. ВБ намерен запустить этот проект в ближайшее время, а тремя пилотными городами станут Каган, Чартак и Янгиюль.

Для проведения подготовительных мероприятий по данному проекту представителям Всемирного банка необходимы картографические материалы данных городов. Поэтому на днях они провели встречу с представителями Госкомземгеодезкадастра.

"Предоставление подобных данных связано с определенными процедурами согласований, которые опираются на законодательство и нормативно-правовые акты, базирующиеся на законодательстве Советского Союза, которые было одним из самых закрытых в подобных вопросах" – отметил заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Шерзод Хабибуллаев.

Возможным решением этого вопроса является придание городам Каган, Чартак и Янгиюль особого статуса для избежания излишних бюрократических процедур и скорейшего начала работы над пилотным проектом.

В ходе встречи представителями Всемирного банка также предложено пригласить иностранных консультантов для помощи в устранении проблем в законодательстве.

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