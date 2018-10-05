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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон встретился с руководителем Агентства по международному развитию Японии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию встретился с руководителем Агентства по международному развитию Японии (JICA) Шиничи Китаокой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он выразил удовлетворение возможностью очередной встречи для обсуждения перспектив сотрудничества.

«Япония является одним из важных партнеров Таджикистана на международной арене, и мы придаем особое значение развитию и расширению сотрудничества с этой страной» – подчеркнул Э.Рахмон.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по реализации Национальной стратегии развития республики до 2030 года, согласованию двусторонних стратегий для реализации приоритетных целей различных отраслей, в том числе трех основных направлений – достижение энергетической независимости, выход их коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана.

В рамках двусторонних отношений были оценены как важные развитие сотрудничества в частном секторе, экономическое, социальное, финансовое и гуманитарное сотрудничество, реализация специальных проектов, привлечение японских инвестиций в экономику республики, создание Фонда инвестиций Японии и предоставление льготных кредитов.

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