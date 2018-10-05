Император Японии принял президента Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 октября встретился с императором Японии Акихито.

Как сообщает пресс-служба главы государства, они обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений между странами. Было отмечено, что до сегодняшнего дня в Таджикистане реализовано свыше 420 совместных социальных проектов на общую сумму более $350 млн.

Собеседники, выразив удовлетворение нынешним состоянием политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, отметили важность дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в указанных направлениях.

Стороны заострили внимание на развитие двухстороннего сотрудничества в финансовой сфере и привлечение прямых инвестиция Японии в экономику Таджикистана, а также на реализацию совместных проектов в частном секторе.

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Э.Рахмон выразил благодарность императору Японии за постоянную поддержку в обучении и переобучении таджикских специалистов в японских учебных учреждениях в рамках многочисленных программ сотрудничества в сфере образования и технической и гуманитарной помощи.

Также в ходе встречи была отмечена необходимость и важность совместной борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью.

Собеседники выступили за совместные усилия, направленные на обеспечение региональной безопасности и укрепление управления государственной границы с учетом сложной обстановки в Афганистане, как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».