РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Император Японии принял президента Таджикистана
Предыстория: Президент Таджикистана посетил японский Киото и замок Нидзё

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 октября встретился с императором Японии Акихито.

Как сообщает пресс-служба главы государства, они обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений между странами. Было отмечено, что до сегодняшнего дня в Таджикистане реализовано свыше 420 совместных социальных проектов на общую сумму более $350 млн.

Собеседники, выразив удовлетворение нынешним состоянием политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, отметили важность дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в указанных направлениях.

Стороны заострили внимание на развитие двухстороннего сотрудничества в финансовой сфере и привлечение прямых инвестиция Японии в экономику Таджикистана, а также на реализацию совместных проектов в частном секторе.

Э.Рахмон выразил благодарность императору Японии за постоянную поддержку в обучении и переобучении таджикских специалистов в японских учебных учреждениях в рамках многочисленных программ сотрудничества в сфере образования и технической и гуманитарной помощи.

Также в ходе встречи была отмечена необходимость и важность совместной борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью.

Собеседники выступили за совместные усилия, направленные на обеспечение региональной безопасности и укрепление управления государственной границы с учетом сложной обстановки в Афганистане, как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

print
  • Президент Монголии обменялся мнениями с японскими парламентариями
  • В Таджикистане заработали 19 птицефабрик
  • Минздрав Таджикистана предлагает женщинам страны реже рожать из-за высокого темпа роста населения
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×