РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегация Туркменистана обсудила вопросы беженцев в ООН

CA-NEWS (TM) - 1-5 октября 2018 года в Женеве делегация Туркменистана принимает участие в 69-ой сессии исполнительного комитета программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На второй день пленарного заседания делегация Туркменистан выступила с речью, в которой особый акцент был сделан на обязательствах в рамках ЦУР по созданию упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции, которая продолжает оставаться императивным требованием сегодняшнего дня.

Верховный комиссар ООН, комментируя выступление главы делегации Туркменистана, выразил признательность правительству Туркменистана за проделанную работу по сокращению лиц без гражданства, говорится в сообщении.

print
  • В одной из школ Ташкента восстановили в должности уволенного директора
  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,8%
  • Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×