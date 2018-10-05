Делегация Туркменистана обсудила вопросы беженцев в ООН

CA-NEWS (TM) - 1-5 октября 2018 года в Женеве делегация Туркменистана принимает участие в 69-ой сессии исполнительного комитета программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На второй день пленарного заседания делегация Туркменистан выступила с речью, в которой особый акцент был сделан на обязательствах в рамках ЦУР по созданию упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции, которая продолжает оставаться императивным требованием сегодняшнего дня.

Верховный комиссар ООН, комментируя выступление главы делегации Туркменистана, выразил признательность правительству Туркменистана за проделанную работу по сокращению лиц без гражданства, говорится в сообщении.