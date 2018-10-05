РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕАЭС заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с ЕС

CA-NEWS (KG) - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до сих пор заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с Евросоюзом. Об этом сообщила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая на пресс-конференции «Экономика доверия и дипломатия бизнеса: от Атлантического океана - до Тихого» в преддверии XI Евразийского экономического форума, который пройдет в Вероне 25 и 26 октября.

«С Китаем подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Это соглашение непреференциального характера - не о зоне свободной торговли, но это очень важное соглашение. По сути дела, которое выстраивает начала диалога об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Не скрою, мы в свое время думали, что первым, с кем мы сможем подписать такое соглашение, будет Европейский союз. И мы до сих пор очень заинтересованы в таком соглашении между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом», - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее 17 мая на площадке Астанинского экономического форума состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Китаем, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.

print
  • Монгольская альпинистка выступила на cоциальном форуме cовета по правам человека ООН
  • Казахстан заключил с британскими компаниями соглашения в сферах транспорта, металлургии, энергетики, сельского хозяйства и машиностроения
  • Двукратное повышение оплаты в детсадах Ашхабада перенесли на 2019 год
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×