ЕАЭС заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с ЕС

CA-NEWS (KG) - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до сих пор заинтересован в соглашении об экономическом партнерстве с Евросоюзом. Об этом сообщила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая на пресс-конференции «Экономика доверия и дипломатия бизнеса: от Атлантического океана - до Тихого» в преддверии XI Евразийского экономического форума, который пройдет в Вероне 25 и 26 октября.

«С Китаем подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Это соглашение непреференциального характера - не о зоне свободной торговли, но это очень важное соглашение. По сути дела, которое выстраивает начала диалога об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Не скрою, мы в свое время думали, что первым, с кем мы сможем подписать такое соглашение, будет Европейский союз. И мы до сих пор очень заинтересованы в таком соглашении между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом», - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее 17 мая на площадке Астанинского экономического форума состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Китаем, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.