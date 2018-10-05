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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Россия договорились о развитии паромного сообщения между портами на Каспии и Иртыше

CA-NEWS (KZ) - 4 октября состоялось 13 заседание подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. Мероприятие прошло под председательством первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляра и статс-секретаря заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова.

Как сообщает пресс-служба МИР, в сфере морского и речного транспорта достигнута договоренность о развитии паромного сообщения между портами на Каспийском море и по реке Иртыш. С российскими коллегами достигнута договоренность о проработке данного вопроса до конца I полугодия 2019 года. Также достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в области судостроительно-судоремонтного производства и взаимного признания дипломов моряков.

Кроме того, в сфере железнодорожного транспорта достигнута договоренность продолжить совместную работу, направленную на создание высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора «Евразия».

Также стороны договорились рассмотреть возможность организации курсирования беспересадочного вагона «Астана–Санкт-Петербург» круглогодичного сообщения с одной переприцепкой.

Помимо этого достигнута договоренность об организации проезда автотранспорта с применением книжки МДП через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской госгранице.

В сфере гражданской авиации стороны достигли договоренности подписать соглашения об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов авиапредприятий РК и РФ, являющихся иностранными гражданами третьих стран.

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