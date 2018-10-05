В Монголии министром дорожно-транспортного развития назначен депутат

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии (ВГХ) на своём пленарном заседании 5 октября назначил депутата Янгугийн Содбаатара на должность министра дорожно-транспортного развития, сообщает Montsame.

В ходе обсуждения вопроса о назначении министра дорожно-транспортного развития парламентарии, в частности, Б.Энх-Амгалан напомнил новому министру Я.Содбаатару, что он должен сосредоточить внимание на увеличении потока транзитных грузоперевозок и проведениию аудита и оценки риска в новом международном аэропорту.

Депутат О.Баасанхуу, со своей стороны высказался о необходимости назначения на должность министра не члена парламента, а человека, знающего дорожно-транспортную отрасль, и поинтересовался, какие меры предпримет Я.Содбаатар по поводу снижения стоимости на авиабилеты и сокращения автомобильных пробок в столице.

После окончания рассмотрения вопроса депутаты приступили к голосованию. Из 65 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании, 90,8 процента поддержали назначение Я.Содбаатара министром дорожно-транспортного развития.

Краткая биография нового министра дорожно-транспортной отрасли Янгугийн Содбаатара:

В 1997 году окончил университет Улаанбаатар по специальности инженер-физик, в 2004 году окончил Академию менеджмента. Владеет английским и русским языками.

-1997-1999 гг. - научный работник в Институте теплотехники и промышленной экологии при Академии наук Монголии;

-1999-2005 гг. - генеральный секретарь Социал-демократического союза молодёжи Монголии;

-2005-2006 гг. - советник министра промышленности и торговли;

-2006-2008 гг.- вице-министр промышленности и торговли;

-2009-2010 гг. – заместитель руководителя, руководитель Главного управления профессионального контроля;

-2010-2012 гг.- секретарь Монгольской Народной партии;

-2012-2016 гг. – депутат Великого Государственного Хурала шестого созыва, с 2016 года депутат парламента седьмого созыва.