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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Каким университетам «не жить» в Казахстане, рассказал президент

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, каким университетам «не жить» в стране. Как сказал он 5 октября, выступая с посланием народу республики, будут повышены требования к качествуу образования в высших учебных заведениях.

«Гранты мы увеличили, теперь время повышения ответственности. Главный критерий успешности вуза – занятость студента после окончания учебы, трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Закончили университет, их приняли на нормальную работу с хорошей зарплатой, значит университет хороший, нет – этому университету не жить. Он сам по себе должен понять, что туда дети поступать не будут, потому что он плохо готовит», - отметил глава государства.

По его словам, необходимо публично говорить и печатать о тех вузах, студенты которых не нашли работу. «130 университетов в Казахстане. Я не против, но зачем готовить людей, никому не нужных, выдавать просто дипломы. Вот там коррупция и идет, выдаются документы, а дальше пусть идет, хоть трава не расти. На рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое образование», - сказал Н.Назарбаев и заявил о необходимости привлекать лучших международных топ-менеджеров.

Также он поручил по опыту Назарбаев Университета открыть региональный вуз, политехнический.

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