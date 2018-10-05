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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон призвал крупные японские корпорации инвестировать в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках своего официального визита в Японию, провел в пятницу, 5 октября встречу с деловыми кругами Японии, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече с лидером Таджикистана присутствовали главы Ассоциации коммерции с Россией и со странами СНГ (ROTOBO), и таких известных японских корпораций, как ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Sumitomo, Sojitz, MUFG Bank, Kawasaki Heavy Industries LTD.

Рахмон предложил японским предпринимателям посетить Таджикистан для ознакомления с инвестиционными возможностями Таджикистана.

В ходе своего выступления Эмомали Рахмон рассказал присутствующим о мире и стабильности, широких инвестиционных возможностях, которые есть в Таджикистане.

На встрече были презентованы возможности сотрудничества и участия японских компаний и финансовых организаций в реализации совместных проектов, особенно в коммерческой, строительной, транспортно-коммуникационной, горнопромышленной, сельскохозяйственной, туристической, гидроэнергетической и других сферах.

Была отмечена важность развития сотрудничества в фармацевтической сфере, с учетом деятельности в Таджикистане совместного таджикско-японского фармацевтического предприятия «Аввалин».

Также было отмечено, что Таджикистан готов к сотрудничеству с Ассоциацией коммерции с Россией и странами СНГ (ROTOBO), и другими известными корпорациями Японии.

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