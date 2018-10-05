РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев о строительстве онкоцентра в Астане: Два года долблю всех

CA-NEWS (KZ) - В Астане в 2019 году будет начато строительство национального научного онкологического центра. Об этом 5 октября сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Я два года долблю всех: «Давайте начнем». Пока по столу кулаком не ударил, не чесались. В этом году заложить фундамент и поставить туда самое лучшее оборудование на свете. Я даже изучил, какое оборудование есть. Томо-терапия, точечное лечение, протонотерапия, кибернож, повышение иммунитета человека. Все эти компоненты должны быть в этом онкоцентре», - поручил глава республики.

По его словам, ранее на первом месте была смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы как-то решили вопрос, операции на открытом сердце делаются во всех областях. Мы спасли жизни тысячи людей, они не едут за бугор. Вот это надо сделать по болезни, которая стоит на втором месте», - отметил Н.Назарбаев.

Говоря о стимулировании работников первичной медико-санитарной помощи, он поручил с 1 января 2019 года повысить зарплату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого из бюджета в следующем году будет выделено 5 млрд тенге.

print
  • Минздрав Таджикистана предлагает женщинам страны реже рожать из-за высокого темпа роста населения
  • Генпрокуратура Узбекистана ведет переговоры с Великобританией о возвращении активов Гульнары Каримовой
  • Президент Таджикистана посетил японский Киото и замок Нидзё
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×