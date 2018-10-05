Назарбаев о строительстве онкоцентра в Астане: Два года долблю всех

CA-NEWS (KZ) - В Астане в 2019 году будет начато строительство национального научного онкологического центра. Об этом 5 октября сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Я два года долблю всех: «Давайте начнем». Пока по столу кулаком не ударил, не чесались. В этом году заложить фундамент и поставить туда самое лучшее оборудование на свете. Я даже изучил, какое оборудование есть. Томо-терапия, точечное лечение, протонотерапия, кибернож, повышение иммунитета человека. Все эти компоненты должны быть в этом онкоцентре», - поручил глава республики.

По его словам, ранее на первом месте была смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы как-то решили вопрос, операции на открытом сердце делаются во всех областях. Мы спасли жизни тысячи людей, они не едут за бугор. Вот это надо сделать по болезни, которая стоит на втором месте», - отметил Н.Назарбаев.

Говоря о стимулировании работников первичной медико-санитарной помощи, он поручил с 1 января 2019 года повысить зарплату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого из бюджета в следующем году будет выделено 5 млрд тенге.