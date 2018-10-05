В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1558 человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии возросло до 1558 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее власти Индонезии сообщали о более чем 1200 погибших.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.