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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане расширили список запрещенных фильмов, провайдерам поручено удалить их со своих ресурсов

CA-NEWS (UZ) - Экспертная комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций утвердила список зарубежных фильмов, которые не рекомендуются к ввозу, копированию и распространению на территории Узбекистана, сообщает kun.uz.

В этом году список расширился на 103 зарубежных фильма. В 2017 году под запрет попали 225 картин.

В новом списке в основном старая продукция – это второсортные и малобюджетные фильмы ужасов, триллеры и мелодрамы. В перечень также попали такие фильмы, как «Техасская резня бензопилой: Кожаное лиц», «Оно», серия фильмов «Пятьдесят оттенков серого».

В связи с этим Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий разослало предписание операторам и провайдерам телекоммуникационных сетей с требованием удалить со своих внутренних ресурсов данную кинопродукцию.

Операторы должны предоставить информацию о принятых мерах до 10 октября.

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