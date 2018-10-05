Построить 100 оздоровительных центров в Казахстане поручил Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить 100 оздоровительных центров.

Как сказал он 5 октября, выступая с посланием народу республики, это могут области и районы сделать.

«Не надо больших денег, чтобы была возможность заниматься во дворе. Это железки, копейки стоят. Но это и есть спорт. Дети футбол будут гонять. И потом эффективно надо использовать спортивные сооружения. Посмотрите, сколько мы их создали. Они круглосуточно должны работать. Для школьников бесплатным вход надо сделать или с малой оплатой. Построили не для того, чтобы созерцать», - отметил глава государства.

Также, по его словам, необходимо создать один комитет, который будет контролировать качество продуктов, лекарств, воды и игрушек, потому что с них и начинается здоровье.

«У нас сейчас отдельно санитарный контроль, ветеринарный и другие. Не понятно, кто и за что конкретно отвечает. Нужен один орган», - добавил Н.Назарбаев.