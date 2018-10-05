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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр горнорудной отрасли Монголии примет участие в международном форуме «IMARC-2018»

CA-NEWS (MNG) - С 29 октября по 1 ноября этого года монгольская делегация во главе с членом ВГХ, министром горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности Д.Сумъяабазаром примет участие в пятом международном форуме-встрече IMARC-2018, который пройдёт в австралийском городе Мельбурне, сообщает «Монголия Сейчас».

На площадях форума соберутся более 6000 лиц, принимающих решения в горнорудной отрасли, разработчики политики в этой сфере, инвесторы, покупатели первичного горнорудного сырья, технические специалисты.

В ходе работы форума руководители крупнейших мировых горнорудных компаний в лице «Рио Тинто», «Англо Американ», «Нью Крест Майнинг», «ЭмЭмЖи Лимитид» выступят с докладами и развернут открытые обсуждения по темам своих выступлений.

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