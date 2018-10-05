Президент Узбекистана поздравил с днем рождения таджикского коллегу Эмомали Рахмона

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поздравил с днем рождения Эмомали Рахмона, сообщает «Sputnik Таджикистан».

Он позвонил таджикскому коллеге, лидеры двух стран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества на всех уровнях, а также итоги взаимных государственных визитов, подписание новых документов и желания по укреплению дружбы и добрососедства.

По итогам беседы стороны выразили готовность вывести узбекско-таджикские отношения на качественно новый уровень, который будет отвечать интересам народов двух стран.

В пятницу, 5 октября, лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону исполнилось 66 лет, он родился в 1952 году в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР.

Пост президента Рахмон занял осенью 1994 года. Среди его основных достижений – завершение гражданской войны и достижение прочного мира в республике, размещение российской военной базы на территории Таджикистана, вступление в ШОС и ОДКБ.