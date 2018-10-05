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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России: Двери в ЕАЭС открыты для Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Двери в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыты для Таджикистана, заявило Министерство иностранных дел России в письменном ответа на вопрос радио Озоди.

«Таджикистан может вступить в Евразийский экономический союз в качестве полноправного члена или наблюдателя», - говорится в ответе МИД РФ на вопрос о том, обсуждали ли Владимир Путин и Эмомали Рахмон на саммите СНГ в Душанбе вопросы, связанные с вступлением Таджикистана в ЕАЭС.

Заседание Совета глав государств Содружества состоялось в таджикской столице 28 сентября. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава России Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях саммита.

«Стороны отметили увеличение внешнеторгового оборота между двумя странами и подчеркнули важность своевременного выполнения решений Межправительственной комиссии Таджикистана и России по экономическому сотрудничеству. Также на встрече обсуждались вопросы увеличения объема экспорта сельхозпродукции из Таджикистана в Россию, реализации механизма финансирования работ по созданию транспортно-логистических центров в Таджикистане, а также расширение сотрудничества в образовании путем строительства русскоязычных школ в Таджикистане и привлечения в них преподавателей из РФ», - сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Обсуждали ли Путин и Рахмон вопросы, связанные с вступлением Таджикистана в Евразийский экономический союз, не сообщалось.

Напомним, около года назад глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи в дипломатической академии Азербайджана в Баку, отвечая на вопрос о ЕАЭС, сообщил, что вопрос о членстве Таджикистана в ЕАЭС рассматривается.

«Будем приветствовать новых членов. К работе ЕАЭС присматривается Таджикистан, ряд других заинтересованных стран, в том числе не обязательно из числа государств СНГ. Сейчас прорабатывается возможность учреждения института наблюдателей при Евразийской экономической комиссии», - сказал министр иностранных дел России.

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