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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане для некоторых видов деятельности отменили лицензии

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в апреле текущего года глава государства Шавкат Мирзиёев принял предложение об отмене семи лицензируемых видов деятельности. Однако с формально-юридической точки зрения, те или иные лицензии можно считать отмененными только после исключения их из перечня, поскольку он утвержден законом и обладает большей юридической силой. 4 октября изменения в перечне вступили в официальную силу, сообщает norma.uz.

В связи с этим из перечня исключены обслуживание воздушных судов в аэропортах, связанное с выполнением воздушных перевозок; ферментация табачного сырья; изготовление, дублирование и демонстрация на экране аудиовизуальных произведений; реализация и прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ (по-прежнему лицензируется их воспроизведение, т.е. тиражирование более 1-го экземпляра на носителях или запись в память ЭВМ для последующего доведения до всеобщего сведения – ред.).

Кроме того, четыре направления – проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей телекоммуникаций – объединили в одну позицию. Лицензия по ним теперь общая, раньше на каждый вид требовался отдельный документ.

Таким образом, в результате внесенных поправок общее количество лицензируемых видов деятельности сократилось с 60-ти до 55-ти позиций.

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