Назарбаев просит граждан не стоять в очереди за бесплатным жильем: Никто не даст

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просит граждан не стоять в очереди за бесплатным жильем. Об этом он сказал 5 октября, выступая с посланием народу страны.

По его словам, необходимо увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

«У нас другой мир сейчас, у нас рыночная экономика. Государство бесплатно квартиры никому не дает. Можно помочь кредитами, можно помочь льготами, но нет таких квартир, у нас законов таких нет. Участникам войны, наверное, по 10 раз уже дали, внуков и детей уже обеспечили. Ну, ладно, это участники войны. Кредитное жилье должно быть, никаких очередей на бесплатное квартиры нигде не должно быть. Их никто не даст», - заявил глава республики.