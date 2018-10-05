РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев просит граждан не стоять в очереди за бесплатным жильем: Никто не даст

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просит граждан не стоять в очереди за бесплатным жильем. Об этом он сказал 5 октября, выступая с посланием народу страны.

По его словам, необходимо увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

«У нас другой мир сейчас, у нас рыночная экономика. Государство бесплатно квартиры никому не дает. Можно помочь кредитами, можно помочь льготами, но нет таких квартир, у нас законов таких нет. Участникам войны, наверное, по 10 раз уже дали, внуков и детей уже обеспечили. Ну, ладно, это участники войны. Кредитное жилье должно быть, никаких очередей на бесплатное квартиры нигде не должно быть. Их никто не даст», - заявил глава республики.

print
  • Британские власти намерены арестовать активы Гульнары Каримовой на территории страны
  • Военно-воздушные силы Казахстана участвуют в учении ОДКБ «Воздушный мост - 2018»
  • Казахстанские специалисты проверят на прочность здания в Узбекистане
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×