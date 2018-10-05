Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах

CA-NEWS (CA) - Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год врача из Демократической республики Конго Дениса Муквеге и иракскую правозащитницу езидского происхождения Надю Мурад Басе Таха.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что награда присуждена им «за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов».

Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в «Исламском государстве», ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны.

Работа Дениса Муквеге направлена на оказание медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия.

В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена номинантов не разглашаются и могут быть раскрыты только через 50 лет.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло 10 декабря - в день кончины шведского ученого Альфреда Нобеля.

В 2017 году Нобелевской премии мира была удостоена Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — за «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций».