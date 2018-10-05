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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах

CA-NEWS (CA) - Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год врача из Демократической республики Конго Дениса Муквеге и иракскую правозащитницу езидского происхождения Надю Мурад Басе Таха.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что награда присуждена им «за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов».

Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в «Исламском государстве», ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны.

Работа Дениса Муквеге направлена на оказание медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия.

В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена номинантов не разглашаются и могут быть раскрыты только через 50 лет.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло 10 декабря - в день кончины шведского ученого Альфреда Нобеля.

В 2017 году Нобелевской премии мира была удостоена Международная кампания по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — за «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций».

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