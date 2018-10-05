РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев инвесторам: Надо уважать страну, где работаете

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по улучшению экологической обстановки в стране.

По его словам, необходимо проводить онлайн мониторинг по вредным выбросам, состоянию почвы, земли, воздуха, утилизации отходов. Министерство энергетики, отвечающее за экологию, должно повысить требования к предприятиям, загрязняющим окружающую среду.

«Европарламент позавчера заседал и сообщил, что в Евросоюзе на 40% будут сокращены выбросы, мазут вообще не будет использоваться и дизельное топливо в машинах. А мы куда смотрим? То есть тот, кто загрязняет, должен иметь такие штрафы, которые мало не покажутся. И не надо этого бояться. Там, у себя на родине нашим инвесторам пикнуть не дают, а здесь они вольготно себя чувствуют. Надо уважать страну, где работаете», - заявил Н.Назарбаев.

print
  • Казахстан заключил с британскими компаниями соглашения в сферах транспорта, металлургии, энергетики, сельского хозяйства и машиностроения
  • Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
  • В Астане стартовал отопительный сезон
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×