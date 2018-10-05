Назарбаев инвесторам: Надо уважать страну, где работаете

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по улучшению экологической обстановки в стране.

По его словам, необходимо проводить онлайн мониторинг по вредным выбросам, состоянию почвы, земли, воздуха, утилизации отходов. Министерство энергетики, отвечающее за экологию, должно повысить требования к предприятиям, загрязняющим окружающую среду.

«Европарламент позавчера заседал и сообщил, что в Евросоюзе на 40% будут сокращены выбросы, мазут вообще не будет использоваться и дизельное топливо в машинах. А мы куда смотрим? То есть тот, кто загрязняет, должен иметь такие штрафы, которые мало не покажутся. И не надо этого бояться. Там, у себя на родине нашим инвесторам пикнуть не дают, а здесь они вольготно себя чувствуют. Надо уважать страну, где работаете», - заявил Н.Назарбаев.