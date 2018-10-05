СМИ: В Японии кортеж президента Таджикистана попал в ДТП накануне его дня рождения

CA-NEWS (TJ) - Японская телекомпания Fuji TV опубликовала видео с места ДТП с участием кортежа президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Токио, сообщает Ахбор.

Авария произошла днем 4 октября в столичном районе Нагата. По информации телеканала, в автомобиль Mercedes из кортежа Рахмона врезался микроавтобус. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет японская полиция. Пока известно, что за рулем микроавтобуса находился водитель-стажер.

Неизвестно, находился ли в салоне автомобиля Эмомали Рахмон, но по сообщениям японской прессы, президент Таджикистана в этом ДТП не пострадал. Пострадавшая машина из его кортежа уехала после окончания необходимых полицейских процедур.