Полицейских Казахстана заставят пройти переаттестацию

CA-NEWS (KZ) - Полицейских Казахстана заставят пройти переаттестацию.

Как сказал президент Нурсултан Назарбаев 5 октября, обращаясь к гражданам с посланием, нужны качественные преобразования в работе правоохранительных органов.

«Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя жизнью. Никто не знает, но за годы независимости Казахстана погибли 770 полицейских на этих путях. Все думают: «Раз полицейский, надо всеми плохими словами назвать», а как чуть что, идут за помощью к ним», - заявил он.

По словам главы государства, полиция должна быть помощником граждан в трудных ситуациях, а не палкой для наказания.

«Надо оптимизировать штатную численность и сократить функции. Охраной они не должны заниматься. Зарплату увеличить. Обучать за 3-6 месяцев, как в зарубежных академиях, изменить систему отбора кадров, провести переаттестацию. Старт надо дать с 2019 года», - сказал Н.Назаобаев, отметив, что сокращение численности не должна сказаться на безопасности.