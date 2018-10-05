В Ташкенте мужчина пытался продать младенца за $8500

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники СГБ пресекли попытку продажи новорожденного младенца возле автосалона "Рохат" в Яшнабадском районе столицы, сообщает UzNews.

Как сообщается в репортаже телеканала "Узбекистан 24", в Яшнабадском районе столицы возле автосалона "Рохат" задержан гражданин Абдукадиров Махмуджон, 1970 года рождения, в момент продажи грудного ребенка. Стоит отметить, что мужчина стал посредником в данном преступлении. Он намеревался продать ребенка незамужней жительницы Багдадского района Ферганской области. Мужчина был задержан с поличным во время продажи малыша за 8 500 долларов США.

В отношении мужчины, матери и бабушки ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РУз. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.