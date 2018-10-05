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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе прошла торгово-экономическая миссия Казахстана

CA-NEWS (MNG) - Национальная торгово-промышленная палата Монголии, внешторговая палата Республики Казахстан, национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и посольство Казахстана в Монголии организовали 4-5 октября мероприятие под названием «Торгово-экономическая миссия Казахстана в Монголию», в котором приняли участие представители компаний и организаций двух стран, работающих в сферах энергетики, строительства, здравоохранения, сообщает Montsame.

В 2017 году двусторонний товарооборот между Монголией и Республикой Казахстан достиг $74,8 млн, при этом монгольский экспорт - $72,5 млн, импорт – 2,3%.

В начале встречи заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Нуралы Букейханов подчеркнул: « Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Казахстаном в последние годы стремительно развивается. Предприниматели двух стран работают над укреплением связей, расширением отношений и сотрудничества во всех сферах. Страны имеют достаточный потенциал для активизации сотрудничества в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, фармацевтического производства».

Кроме того, советник посольства Казахстана в Монголии Айдар Абишев выразил надежду на дальнейшее расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе мероприятия состоялись двусторонние встречи, способствующие формированию партнерских отношений между предпринимателями и организациями двух стран.

В заключение стороны договорились поэтапно решать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.

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