ООН: Мировой океан – легкие планеты, которые нужно охранять

CA-NEWS (CA) - Загрязнение, перелов рыбы, окисление и повышение температуры воды, подводный шум, таяние льда в Арктике и Антарктике создали беспрецедентную угрозу для Мирового океана. В новом докладе Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает международное сообщество принять срочные меры, чтобы защитить океан, сообщается на сайте международной организации.

Мировой океан - это «легкие» планеты и крупнейший производитель кислорода. Он помогает регулировать глобальный климат и является основным источником воды, поддерживающей все живое на планете: от коралловых рифов до заснеженных вершин, лесов и рек. Кроме того, океаны снижают уровень парниковых газов в атмосфере, принося пользу всему человечеству.

«Состояние океанов никогда не было столь угрожающим, как сейчас», - предупреждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новом докладе, посвященном Мировому океану.

Несмотря на усилия международного сообщества по защите и сохранению морской среды и морских ресурсов, здоровье океанов по-прежнему страдает от множества причин: это загрязнение, в первую очередь пластиком, перелов рыбы, подводный шум, окисление воды и другие.

«Сейчас, как никогда, международное сообщество должно уделять первоочередное внимание решению проблем океана, используя комплексный, междисциплинарный и межсекторальный подход», - говорится в докладе.

В 1950 году население мира – 2,5 миллиарда человек – произвело 1,5 миллиона тонн пластика. В 2016 году число жителей планеты превысило 7 миллиардов человек, и количество пластика достигло 300 миллионов тонн, что обернулось губительными последствиями для морских растений и животных. Учитывая масштабы загрязнения океанов пластиком, большинство обитателей морей уже заражены пластиковыми отходами либо напрямую, либо через пищевую цепочку, поглощая мелких морских животных. При сохранении этой тенденции к 2050 году Мировой океан будет содержать больше пластика по удельному весу, чем рыбы.

В докладе Генерального секретаря отмечается, что в деле защиты Мирового океана удалось достичь некоторого прогресса. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предотвращении загрязнения морских экосистем. По всему миру принимают меры по очистке океанов от пластика. Тем не менее, человечество еще не до конца осознало важность мирового океана для жизни и здоровья людей.