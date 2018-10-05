В Марыйской области приватизировали фабрику и сократили ее работников

CA-NEWS (TM) - В частную собственность была передана швейная фабрика «Bezeg», расположенная в городе Йолетен Марыйского велаята, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Когда фабрика подчинялась Министерству легкой промышленности, там в две смены работали 300 человек. После передачи производства в частные руки большая их часть осталась без работы.

«Зарплата у нас была небольшая, 400–500 манат в месяц. Иногда вместо денег выдавали продукцией фабрики, но заработки были стабильными. Сейчас у нас нет и этого», - рассказала одна из уволенных работниц.

«Продавать предприятия частникам и сокращать работников надо в другое время, не в кризис, когда найти другую работу невозможно», - считают работники фабрики.

В Йолетене нет других крупных предприятий, не считая хлопкоочистительного завода, который работает посезонно. В городе большое количество безработных, которых теперь стало еще на несколько сотен человек больше.

Оставшиеся без работы люди нанимаются на уборку хлопка за 10 манатов в день или оптом скупают сельхозпродукцию у сельчан и реализуют ее в городе.

Сейчас на фабрике проводятся технические работы. Что будет с предприятием после, и предоставят ли людям рабочие места, пока неизвестно.