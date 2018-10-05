Правительство Узбекистана издало постановление о коренном сокращении видов справок, выдаваемых махаллинскими комитетами

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана издало постановление о коренном сокращении видов подтверждающих документов, выдаваемых органами самоуправления граждан, сообщает газета.uz.

В соответствии с документом, с 15 октября отменяется требование предоставления гражданами махаллинских справок при оказании им государственных услуг: о проживании по месту жительства (прописке); об отсутствии работы; подтверждающих уход за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами; характеристики гражданина.

Отныне при необходимости получения документов, подтверждающих место жительства (наличие прописки) или отсутствие работы гражданина в процессе оказания госуслуг эти сведения запрашиваются органами государственного и хозяйственного управления или местной власти на местах, соответственно, у МВД и Минтруда.

С 1 января 2020 года сведения о составе семьи, степени родства и семейном положении гражданина будут самостоятельно госорганами запрашиваться в процессе оказания госуслуг у органов ЗАГС.

Ранее мы сообщали о разработке Министерством юстиции проекта постановления об отмене требования предоставления справок и других документов от органов самоуправления граждан (махаллей).