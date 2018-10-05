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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ГУВД Ташкента объяснили, как подозреваемый получил травмы при задержании

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях и ряде электронных СМИ распространилась информация о незаконном задержании подозреваемых в совершении тяжких преступлений Жураева Шохруха и Нуриддинова Бехзода и применении к ним со стороны сотрудников ГУВД Ташкента физической силы. Публикация подготовлена со слов родных задержанных, сообщает пресс-служба ГУВД.

Изложенные в данной информации сведения не соответствуют действительности, отмечает ГУВД. Жураев Ш., Нуриддинов Б. и еще пятеро лиц подозреваются в совершении тяжких преступлений в период с 11 августа по 24 сентября, о чем сообщалось на официальном сайте ГУВД Ташкента (публикации от 13, 14, 18 и 27 августа, 26 и 27 сентября текущего года).

На фото, опубликованном в сети Интернет, не Жураев Шохрух, а Нуриддинов Бехзод. Телесные повреждения были получены им в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного Нуриддиновым Б. при попытке скрыться от сотрудников ГУВД: Бехзод не справился с управлением автомобиля и врезался в бетонное ограждение на ул. Мойкургон в Алмазарском районе. Медицинская помощь Нуриддинову Б. была оказана.

Всем участникам преступной группы предъявлено обвинение по части 3 статьи 164 («Разбой») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

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