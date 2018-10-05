Премьер-министр Армении добивается досрочных выборов парламента, чтобы закрепить свою власть? - эксперт

CA-NEWS (CA) - В Армении снова вышли на улицы десятки тысяч человек. Граждане протестовали против законопроекта, блокирующего роспуск парламента, и, как следствие, возможность провести досрочные выборы в декабре этого года, говорится в статье «Новой газеты».

Протестующие, призванные премьер-министром Николом Пашиняном, собрались у здания парламента в Ереване, а сам премьер объявил о своей отставке в ближайшие дни. Отставка главы правительства по закону влечет за собой самороспуск законодательного собрания и досрочные выборы.

Стремление Пашиняна как можно скорее провести новые выборы эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов объясняет тем, что действующее руководство страны получило «свою революционную легитимность на площади»:

«Эта поддержка безусловна и под сомнение не ставится. Но если Армения хочет считать себя страной, где правит закон, то, разумеется, подобного рода революционная легитимность должна быть подтверждена легитимностью конституционной — то есть Пашинян должен подтвердить свой статус через победу его партии на парламентских выборах».

Однако проведение досрочных выборов в декабре совсем не отвечало планам парламентских партий, не поддерживающих действующего премьер-министра. Бывшая правящая Республиканская партия (некогда возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном), а также «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» проголосовали за законопроект, блокирующий самороспуск парламента. Среди факторов, из-за которых Республиканской партии сейчас было бы невыгодно участвовать в выборах, Дубнов называет возвращение в политику второго президента республики Роберта Кочаряна. Именно против него недавно было возбуждено дело за попытку госпереворота в 2008 году. Этот шаг не только вызвал сомнения в профессионализме нового руководства Армении, но и консолидировал вокруг Кочаряна противников премьера.

«За этим фактором проглядывается поддержка Москвы и лично Путина, — убежден эксперт. — Он продемонстрировал свою привычку не сдавать друзей, публично поздравив Роберта Кочаряна с днем рождения».

Поздравление, опубликованное даже на сайте Кремля, в Ереване воспринялось как очевидный жест солидарности Москвы с экс-президентом Кочаряном. Но это совсем не значит, что российско-армянские отношения ждет ухудшение: по мнению Дубнова, Москва стремится показать, что уважает выбор народа, а Ереван ведет себя максимально осторожно после репутационного ущерба, нанесенного новой администрации уголовными делами против Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова (также обвиняемого в попытке государственного переворота 2008 года).

При этом реальных шансов вернуться к власти легитимным путем у Кочаряна нет, считает эксперт. Дело в том, что народная поддержка все еще на стороне Пашиняна. Возможно, Кочаряна и поддержит «реваншистское либо контрреволюционное меньшинство» из парламента, но и сам парламент сегодня совсем не отражает армянских реалий и народных настроений.

Премьер Пашинян уже уволил шестерых министров из парламентских партий, поддержавших законопроект. При этом он попытался заключить соглашение, по которому ни одна из партий парламента не выдвинет своего кандидата на пост главы правительства. Согласно законодательству, если в течение двух недель не будет выдвинута ни одна кандидатура, парламент должен самораспуститься.

Если все пойдет по такому сценарию, то выборы состоятся уже в декабре сего года. На данный момент поддержка народа — на стороне действующего премьера: по результатам выборов в Совет старейшин Армении блок Пашиняна получил 81% мест. Пост мэра Еревана также занял сторонник премьер-министра, «а Ереван является квинтэссенцией настроений в республике», — замечает Дубнов.