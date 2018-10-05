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  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте выбрали депутатов сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте выбрали депутатов сената парламента Казахстана.

По данным Центральной избирательной комиссии РК, в выборах участие приняли 6 кандидатов, из них 2 человека выдвинуты маслихатом города, 4 - в порядке самовыдвижения.

Согласно предварительным результатам выборов, опубликованным на сайте ЦИК, в сенат прошли выдвинутые маслихатом города кандидаты: временно безработный Сатыбалды Дархан Амангелдиулы, 1974 года рождения, набравший 21 голос выборщиков, и секретарь маслихата Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, который набрал 22 голоса.

Срок полномочий Д.Сатыбалды равен сроку полномочий депутатов сената, избранных 1 октября 2014 года, Н.Бекназарова - избранных 28 июня 2017 года.

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