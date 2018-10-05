Назарбаев рассказал об отношениях Казахстана с Россией, США и КНР

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 октября, выступая с посланием народу страны, коснулся вопросов внешней политики.

По его словам, миролюбивый курс республики и четко определенные в этой сфере принципы полностью себя оправдывают.

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей. Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений. Открыта новая страница взаимодействия в регионе Центральной Азии. Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Программа «Один пояс – один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем», - сказал глава государства.

Он напомнил, что в ходе его официального визита в Вашингтон и переговоров с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве стран.

«Мы продолжим динамичное сотрудничество с ЕС – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Развиваются взаимовыгодные двусторонние отношения с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами Арабского Востока и Азии. Принятая на саммите в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами. Казахстан достойно завершает свою миссию в Совете Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию и выходу этой страны из кризиса. Вместе с тем в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма», - добавил Н.НАзарбаев.