Проблемы международной ассоциации бокса не сводятся к одной лишь персоне Гафура Рахимова, - глава МОК

CA-NEWS (UZ) - Бокс рискует лишиться места в олимпийской программе по целому ряду причин, выдвижение Гафура Рахимова на пост главы Международной ассоциации бокса (AIBA) является не единственной проблемой этой организации. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает ТАСС.



МОК выступает против того, чтобы Рахимов сохранил за собой пост президента AIBA, который он временно занимает после отставки Чинг Куо Ву в ноябре прошлого года. Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

"Речь не идет исключительно о персоне кандидата на пост президента AIBA [Рахимове]. Исполком МОК высказал свою позицию, основываясь на целостной картине управления AIBA. Те решения, которые были приняты за последние пару месяцев, нам, если сказать дипломатично, сложно понять", - сказал Бах.

"Для примера, должны быть решены вопросы судейства, управления, финансирования. Так что это реакция на цельную картину", - добавил он.

Глава МОК заявил, что международные спортивные федерации являются независимыми организациями и вправе сами решать свои внутренние вопросы, однако МОК не собирается мириться с решениями, которые противоречат олимпийским ценностям. "Мы должны защитить репутацию Олимпийских игр, других международных федераций. И мы сделаем все, чтобы соревнования по боксу проходили честно", - заявил он.

"Как вы знаете, здесь, на юношеских Олимпийских играх, будет действовать независимая система судейства, которая была проверена аудиторами и продолжает оставаться под постоянным контролем во время Игр", - заметил глава МОК.