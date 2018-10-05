РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве в результате обрушения на стройке пострадали 8 мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - При обрушении строительных лесов в жилом комплексе «Снегири» на западе Москвы пострадали восемь рабочих. «На новостройке вблизи дома 2Г на улице Минская обрушились строительные леса. Предварительно, пострадали восемь рабочих. С какой высоты они упали, пока неясно», - заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавшие являются гражданами Узбекистана.

На место происшествия вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.

«В настоящее время идет подготовка к эвакуации по воздуху двух особо тяжелых пострадавших», - сказал источник.

print
  • В Казахстане задержаны 5 контейнеров со старыми шинами для Кыргызстана
  • Монгольские делегаты приняли участие в заседании ВОИС
  • Президент Таджикистана посетил японский Киото и замок Нидзё
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×