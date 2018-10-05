В Москве в результате обрушения на стройке пострадали 8 мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - При обрушении строительных лесов в жилом комплексе «Снегири» на западе Москвы пострадали восемь рабочих. «На новостройке вблизи дома 2Г на улице Минская обрушились строительные леса. Предварительно, пострадали восемь рабочих. С какой высоты они упали, пока неясно», - заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавшие являются гражданами Узбекистана.

На место происшествия вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.

«В настоящее время идет подготовка к эвакуации по воздуху двух особо тяжелых пострадавших», - сказал источник.