Глава Интерпола пропал в Китае

CA-NEWS (CA) - Полиция Франции начала расследование по факту исчезновения главы Интерпола Мэн Хунвэя, передает The Independent. Данную информацию также сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — уточняет агентство.

В 2016 году президентом Интерпола был избран заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Срок его полномочий оканчивается в 2020 году.