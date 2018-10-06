В банке «Туркменистан» среди пенсионеров, обналичивающих пенсию, возникла давка

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 3 октября среди пожилых людей, стоявших перед банкоматом, чтобы обналичить свою пенсию, возникла ссора. Как сообщает корреспондент радио Азатлык, это произошло в офисе банка «Туркменистан», расположенного по улице «10 лет Благополучия».

Как сообщают пенсионеры, в последние месяцы зачисление пенсий осуществляются с опозданием, вместе с тем, наблюдается нехватка наличных денег в банкоматах.

Подробности о произошедшем в банке происшествии рассказал наблюдатель из Ашхабада Аманмурат Бугаев: «Около 200 человек, стоящих в очереди сначала начали ругаться между собой с претензиями, что кто-то стоял позади и прошел вперёд. Также претензии были связаны с тем, что у некоторых на руках были по 4-5 пластиковые карты и люди были недовольны, что им может не хватить денег. И, стоящие в очереди начали скандалить, чуть не начали драться».

Аманмурат Бугаев отметил, что в очереди в основном стояли пенсионеры и те, кто получает социальную помощь от государства. По его словам, некоторые из них стояли, чтобы проверить поступление средств на свои счета, другие, чтобы обналичить свои деньги.

По его словам, в помещении данного филиала банка «Туркменистан», площадью около 15 квадратных метров, стоит 4 банкомата, но в тот день функционировал только один. По словам сотрудников банка, отделение, где произошёл инцидент, обслуживает около 5 тысяч человек.

Бугаев отметил, что основной причиной нервозности среди стоявших в очереди являются систематические задержки пенсий и заработной платы, а также недостаток наличности в банкоматах.

Как сообщают очевидцы, когда возникла ссора среди стоявших в очереди людей, работники банка из-за опасений, что инцидент может перерасти в большой скандал, вызвали полицию и попросили помощи в улаживании ситуации.

«Если посмотреть со стороны, очень жаль людей, потому что когда поседевшие женщины, кому за 60, а также 60-70 летние старики начали ссориться, мы забеспокоились, что они начнут драться. Поэтому нам пришлось позвонить в полицию», - рассказал сотрудник банка корреспонденту.

После поступившего из банка вызова, из полицейского отдела микрорайона «Мир - 3» прибыли четыре сотрудника на патрульной машине, которые в течении нескольких часов, с 10:00 до 13:00 следили за порядком перед банком.

«Надо отметить, что сотрудники банка объясняют причины этих трудностей тем, что им не доставляют в достаточном количестве наличных денег, а перечисления пластиковые карты осуществляются не их отделением, а другими учреждений», - отмечает беседовавший обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

По словам ашхабадского наблюдателя, согласно правительственному постановлению, пенсии и социальная помощь населению должны перечисляться между 1-22 числами каждого месяца.

В течение нескольких месяцев пенсионеры систематически сталкиваются с задержкой пенсий. Это совпало с началом массового перевода пенсионных выплат на банковские карты. В мае этого года, были сокращены возрастные категории граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат наличными.