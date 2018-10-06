В Чернобыле через 30 лет после ядерной катастрофы запустили первую солнечную электростанцию

CA-NEWS (CA) - Украина ввела в эксплуатацию первую в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию, построенную практически напротив заключенного в гигантский саркофаг реактора, взрыв которого стал причиной самой тяжелой в мире ядерной катастрофы, сообщает Reuters.

Комплекс из около 3.8 тыс. панелей, построенный на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения, производит электроэнергию, достаточную для снабжения 2 тыс. квартир.

В апреле 1986 года неудачные испытания на реакторе № 4 на советской Чернобыльской атомной электростанции привели к аварии, из-за которой облака ядерного материала разнеслись по всей Европе и заставили эвакуироваться десятки тысяч людей.

Тридцать один человек - сотрудники станции и пожарные - погибли сразу же после аварии, в основном от острой лучевой болезни. В последующие годы тысячи пострадали от вызванных радиацией болезней, таких как рак, хотя общая смертность и долгосрочные последствия для здоровья остаются предметом интенсивных дискуссий.

«Это не просто еще одна солнечная электростанция - (это) единственная находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году. Трудно переоценить символику этого проекта», - сказал журналистам исполнительный директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин в пятницу, 5 октября.

Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами, которые гарантируют определенную цену за электроэнергию.

Впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена Чернобыльская атомная электростанция, на этой территории произведена электроэнергия. «Казалось, что когда в 2000 году был остановлен последний блок (ЧАЭС), то всё, генерация умерла и больше на этой площадке никогда не будет генерироваться энергия», - сказал Валерий Сейда, исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия, которое управляет инфраструктурой остановленной ЧАЭС.

«Но сейчас мы видим новый росток, пока еще небольшой, слабый, генерации на этой площадке и это очень радостно», - добавил он.

Два года назад гигантская арка весом 36 тыс. тонн была возведена над разрушенным блоком, чтобы блокировать излучение и создать условия для безопасного демонтажа остатков реактора.

Новое производство электроэнергии запущено на территории ЧАЭС в период резкого увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии на Украине. В январе-сентябре в стране были построены станции суммарной мощностью 500 мегаватт, работающие на возобновляемых источниках, это вдвое больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении правительства.